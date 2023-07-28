Агапия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Никифор Леонович
Мать: Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.06.1820
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич
Рождение ребёнка
13.01.1823
Сын: Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич
Рождение ребёнка
05.08.1827
Дочь: Агапия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич
Рождение ребёнка
07.05.1830
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич
Рождение ребёнка
12.08.1832
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич
Смерть
Неизвестно