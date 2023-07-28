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Агапия Никифоровна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Никифор Леонович

Мать: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евстафьевич

Рождение ребёнка
19.06.1820

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1823

Сын: Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1827

Дочь: Агапия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1830

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1832

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евстафьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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