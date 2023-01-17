Шульц Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1898
Дата смерти18.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1921
Место жительства
По 1921
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1953 по 1981
Место жительства
По 1953
Средняя Азия
Смерть
18.08.1981