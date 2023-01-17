Шульц Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Сергей Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.11.1898

Дата смерти

18.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1898
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1921
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1953 по 1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1953
Средняя Азия
Смерть
18.08.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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