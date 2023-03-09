Плугин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плугин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плугина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Плугина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плугин Александр Иванович

Мать ребёнка: Плугина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плугин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Плугина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Плугина Анна

Смерть
Неизвестно
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