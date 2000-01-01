Федоренко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Федоренко Самойло
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Федоренко Иван
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федоренко Касьян
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федоренко Игнат
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоренко Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно