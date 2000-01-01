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Федоренко Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Федоренко Каленик Осипович

Мать: Федоренко Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Федоренко Самойло

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Федоренко Иван

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федоренко Касьян

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федоренко Игнат

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Федоренко Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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