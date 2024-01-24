Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Михаил Захарович

Мать: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гурий Петрович

Мать ребёнка: Федосья Савостьяновна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Савостьяновна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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