Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Михаил Захарович
Мать: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гурий Петрович
Мать ребёнка: Федосья Савостьяновна
Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Савостьяновна
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно