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Бескова Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.

Дочь: Сигуева (Бескова) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Бесков Фёдор Васильевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бесков Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Бесков Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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