Бескова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.
Дочь: Сигуева (Бескова) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Бесков Фёдор Васильевич
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бесков Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно