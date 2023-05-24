Лейбентулер Исаак Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1890
Дата смерти08.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1890
Отец: Тулер Лейб Авраам Беркович
Мать: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейбентулер Лейба Исаакович
Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лейбентулер Фрида Исааковна
Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Капустина (Лейбентулер) Неся Исааковна
Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна
Смерть
08.03.1969