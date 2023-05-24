Лейбентулер Исаак Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбентулер Исаак Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1890

Дата смерти

08.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1890

Отец: Тулер Лейб Авраам Беркович

Мать: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейбентулер Лейба Исаакович

Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лейбентулер Фрида Исааковна

Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна

Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Капустина (Лейбентулер) Неся Исааковна

Мать ребёнка: Лейбентулер Хана-Марьям Бенционовна

Смерть
08.03.1969

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