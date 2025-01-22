Андреева Агафия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Андреева Агафия

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
ФеодосийНеизвестно г.р.
Супруги
Андреев ОнисимНеизвестно г.р.
Дети
Ряховская (Андреева) Мария05.07.1902 г.р.
Андреев ИванНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феодосий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Онисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Сергей

Отец ребёнка: Андреев Онисим

Бракосочетание
До 1895

Муж: Андреев Онисим

Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Ряховская (Андреева) Мария

Отец ребёнка: Андреев Онисим

село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

ГАЛО, ф. 273, Оп. 5, д. 263, л. 220об, 221

Смерть
Неизвестно

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