Андреева Агафия
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецФеодосийНеизвестно г.р.
Супруги
Андреев ОнисимНеизвестно г.р.
Дети
Ряховская (Андреева) Мария05.07.1902 г.р.
Андреев ИванНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феодосий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Онисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Сергей
Отец ребёнка: Андреев Онисим
Бракосочетание
До 1895
Муж: Андреев Онисим
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Ряховская (Андреева) Мария
Отец ребёнка: Андреев Онисим
село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно