Дьяконова (Иванова) Харитина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1936
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936
Отец: Иванов Тимофей Алексеевич
Мать: Иванова Васса Фоминична
Рождение ребёнка
21.01.1960
Дочь: Дьяконова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.10.1967
Сын: Дьяконов Николай Александрович
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Афанасьевич