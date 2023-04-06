Дьяконова (Иванова) Харитина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Иванова) Харитина Тимофеевна

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Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
21.01.1936

Отец: Иванов Тимофей Алексеевич

Мать: Иванова Васса Фоминична

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1960

Дочь: Дьяконова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.10.1967

Сын: Дьяконов Николай Александрович

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Афанасьевич

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