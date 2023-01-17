Адамов (Гибс) Григорий (Абрам-Герш) Борисович
Место рожденияЖитомир, Украина
Дата рождения18.05.1886
Дата смерти14.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Житомир, Украина
Место жительства
С 1906
Архангельская обл.
Место жительства
По 1906
Николаев, Украина
Место жительства
С 1911 по 1914
Херсон, Украина
Место жительства
С 1917
Смерть
14.06.1945