Адамов (Гибс) Григорий (Абрам-Герш) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов (Гибс) Григорий (Абрам-Герш) Борисович

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Место рождения

Житомир, Украина

Дата рождения

18.05.1886

Дата смерти

14.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Украина
Место жительства
С 1906
Архангельская обл.
Место жительства
По 1906
Николаев, Украина
Место жительства
С 1911 по 1914
Херсон, Украина
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.06.1945
Москва, город федерального значения Москва
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