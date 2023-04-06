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Вавринюк Григорій (Гриць)

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Место рождения

Зимнее, Волинська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

25.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Мать: Вавринюк Агафія

Зимнее, Волинська область
Бракосочетание
1930

Жена: Вавринюк Олександра (Сянька) Калинівна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ніна

Мать ребёнка: Вавринюк Олександра (Сянька) Калинівна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Вавринюк Микола (Коля)

Мать ребёнка: Вавринюк Олександра (Сянька) Калинівна

Зимнее, Волинська область
Смерть
25.01.1988
Зимнее, Волинська область
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
Зимнее, Волинська область
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