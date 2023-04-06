Вавринюк Григорій (Гриць)
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти25.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вавринюк Юхим (Юхтим)
Мать: Вавринюк Агафія
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ніна
Мать ребёнка: Вавринюк Олександра (Сянька) Калинівна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Вавринюк Олександра (Сянька) Калинівна
Смерть
25.01.1988
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно