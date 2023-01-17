Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кондрашев Прокофий Мартынович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондрашев Сысой Мартынович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Кондрашев Гавриил Мартынович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно