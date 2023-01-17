Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кондрашев Прокофий Мартынович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондрашев Сысой Мартынович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Кондрашев Гавриил Мартынович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

Смерть
Неизвестно
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