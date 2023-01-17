Рыженькова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рыженьков Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Рыженьков Сергей Федорович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 54 семья в исп.1831 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно