Рыженькова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыженькова Ксения Ивановна

Рыженькова Ксения Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Рыженьков Сергей Федорович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 54 семья в исп.1831 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close