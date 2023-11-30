Истомин Фёдор (Федот)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
https://core.ac.uk/download/pdf/287488608.pdf
Смерть
Неизвестно