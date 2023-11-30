Истомин Фёдор (Федот) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Фёдор (Федот)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1758

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
https://core.ac.uk/download/pdf/287488608.pdf
Смерть
Неизвестно
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