Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Сын: Пыжев Савостьян Герасимович
Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич