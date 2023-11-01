Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Пыжев Савостьян Герасимович

Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Пыжев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Пыжев Агафон Герасимович

Отец ребёнка: Пыжев Герасим Алексеевич

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