Разумова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Пелагея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 или 1882

Дата смерти

1912 или 1914

Пол

Женский

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1882

Отец: Разумов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1907 ст.

Муж: Колесник Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Колесникова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Колесник Петр Иванович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Колесникова Ангелина Петровна

Отец ребёнка: Колесник Петр Иванович

Лебедин, Сумська область
Смерть
1912 или 1914
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