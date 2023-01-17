Разумова Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 или 1882
Дата смерти1912 или 1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1882
Отец: Разумов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Колесникова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Колесник Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Колесникова Ангелина Петровна
Отец ребёнка: Колесник Петр Иванович
Смерть
1912 или 1914