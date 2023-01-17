Харланов-Кондрашов Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланов-Кондрашов Гавриил Яковлевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Михайловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кондрашова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Харланов-Кондрашов Евпатий Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кондрашов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Дарья Ивановна

Смерть
1814
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