Харланов-Кондрашов Гавриил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кондрашова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Харланов-Кондрашов Евпатий Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кондрашов Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1814