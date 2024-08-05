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Некрасов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Некрасов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Сергеевич

Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
09.08.1855

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно

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