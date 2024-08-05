Некрасов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Некрасов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Некрасов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Сергеевич
Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
09.08.1855
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: (Соколова) Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно