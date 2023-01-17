Азбукина, Малиновская (Клепикова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азбукина, Малиновская (Клепикова) Людмила

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Место рождения

Россия

Дата рождения

29.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1940

Отец: Клепиков Григорий Егорович

Мать: Клепикова Мария

Россия
Рождение ребёнка
10.01.1962

Сын: Малиновский Сергей

Отец ребёнка: Малиновский Владимир Сергеевич

Развод
1981

Муж: Малиновский Владимир Сергеевич

Химки, Химки, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Владимир Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азбукин Валерий

Развод
Неизвестно

Муж: Азбукин Валерий

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