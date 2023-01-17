Азбукина, Малиновская (Клепикова) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.11.1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1940
Отец: Клепиков Григорий Егорович
Мать: Клепикова Мария
Россия
Рождение ребёнка
10.01.1962
Сын: Малиновский Сергей
Отец ребёнка: Малиновский Владимир Сергеевич
Развод
1981
Химки, Химки, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азбукин Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Азбукин Валерий