Juljana
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Harali Johann
Мать: Krestina
Бракосочетание
04.12.1854
Муж: Krakul Mihail Jonnas
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.03.1856
Сын: Krakul Johannes
Отец ребёнка: Krakul Mihail Jonnas
Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно