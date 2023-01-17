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Juljana

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

1856 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Harali Johann

Мать: Krestina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
04.12.1854

Муж: Krakul Mihail Jonnas

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.03.1856

Сын: Krakul Johannes

Отец ребёнка: Krakul Mihail Jonnas

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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