Авдеев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Авдеев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеев ?

Рождение ребёнка
30.09.1911

Сын: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеев ?

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеев ?

Смерть
Неизвестно
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