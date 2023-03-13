Авдеев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Мать ребёнка: Авдеев ?
Рождение ребёнка
30.09.1911
Сын: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеев ?
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеев ?
Смерть
Неизвестно