Герасимова (Емельянова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Емельянова) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1958

Отец: Тягунов Виктор Григорьевич

Мать: Емельянова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Герасимова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Артем Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Максим Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Александр

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