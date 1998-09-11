Герасимова (Емельянова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1958
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Герасимова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Артем Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Максим Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Александр