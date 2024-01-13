Айнбиндер Моисей (Мойша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айнбиндер Авраам
Мать: Айнбиндер Браха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Лазарь (Лэйзер)
Мать ребёнка: Айнбиндер Сима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Герш
Мать ребёнка: Айнбиндер Сима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Шулым
Мать ребёнка: Айнбиндер Сима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнбиндер Сима
Рождение ребёнка
21.01.1904
Дочь: Адесман (Айнбиндер) Сура-Туба (Соня Моисеевна) (Соня Моисеевна)
Мать ребёнка: Айнбиндер Сима
Рождение ребёнка
05.?.1916
Дочь: Айнбиндер (Айнбиндер) Шлима
Мать ребёнка: Айнбиндер Сима
Смерть
1956