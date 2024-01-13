Айнбиндер Моисей (Мойша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнбиндер Моисей (Мойша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айнбиндер Авраам

Мать: Айнбиндер Браха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнбиндер Лазарь (Лэйзер)

Мать ребёнка: Айнбиндер Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнбиндер Герш

Мать ребёнка: Айнбиндер Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнбиндер Шулым

Мать ребёнка: Айнбиндер Сима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнбиндер Сима

Рождение ребёнка
21.01.1904

Дочь: Адесман (Айнбиндер) Сура-Туба (Соня Моисеевна) (Соня Моисеевна)

Мать ребёнка: Айнбиндер Сима

Рождение ребёнка
05.?.1916

Дочь: Айнбиндер (Айнбиндер) Шлима

Мать ребёнка: Айнбиндер Сима

Смерть
1956

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