Данилов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2004

Отец: Мягких Игорь

Мать: Данилова Наталья Александровна

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