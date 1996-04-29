Бунтина (Исаева) Мария Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина (Исаева) Мария Ануфриевна

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

29.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.06.1946

Муж: Бунтин Алексей Гаврилович

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.11.1951

Дочь: Початкова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бунтин Алексей Гаврилович

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Бунтин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Бунтин Алексей Гаврилович

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
29.04.1996
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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