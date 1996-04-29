Бунтина (Исаева) Мария Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти29.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1946
Рождение ребёнка
25.11.1951
Дочь: Початкова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бунтин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
13.06.1959
Сын: Бунтин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Бунтин Алексей Гаврилович
Смерть
29.04.1996
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область