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Цареня Татьяна Юрьевна
Цареня Татьяна Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1963
Пол
Женский
Отец
Тумашенко Юрий Иванович
1940 г.р.
Мать
Цареня Анна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963
Отец:
Тумашенко Юрий Иванович
Мать:
Цареня Анна
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