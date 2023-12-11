Цареня Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цареня Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1963

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963

Отец: Тумашенко Юрий Иванович

Мать: Цареня Анна

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