Ярыгин Иосиф Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1915 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1915 ст.
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1918 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
18.10.1915 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 Оп. 38. Д. 500, ЛЛ.171об-172. Восприемники: Села Новаго Маклауша крестьянин Иосиф Егоров Обаев и села Новаго Маклауша крестьянина Тихона Михаилова Урманова дочь, девица Параскева.
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Смерть
1973
https://1418museum.ru/heroes/70082337/