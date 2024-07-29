Ярыгин Иосиф Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрыгин Иосиф Игнатьев

Ярыгин Иосиф Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1915 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1915 ст.

Отец: Ярыгин Игнатий Тимофеев

Мать: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1918 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Крещение
18.10.1915 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 Оп. 38. Д. 500, ЛЛ.171об-172. Восприемники: Села Новаго Маклауша крестьянин Иосиф Егоров Обаев и села Новаго Маклауша крестьянина Тихона Михаилова Урманова дочь, девица Параскева.
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина (Бамбурова) Гликерия Петрова

Смерть
1973
https://1418museum.ru/heroes/70082337/

Мы используем куки для улучшения работы сайта.