Гаркушин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркушин Николай Иванович

Место рождения

Соляное, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.08.1946

Дата смерти

09.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1946

Отец: Гаркушин Иван Данилович

Мать: Гаркушина Захарова Александра Сидоровна

Соляное, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1970

Дочь: Пятышева (Гаркушина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гаркушина Перчик Галина Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Гаркушина Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Гаркушина Перчик Галина Михайловна

Смерть
09.02.2020

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