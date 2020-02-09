Гаркушин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1946
Дата смерти09.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1946
Рождение ребёнка
20.09.1970
Дочь: Пятышева (Гаркушина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гаркушина Перчик Галина Михайловна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Гаркушина Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Гаркушина Перчик Галина Михайловна
Смерть
09.02.2020