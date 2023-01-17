Пономарёв Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Иван Иванович

Пономарёв Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

25.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Пономарёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
21.03.1931

Сын: Пономарёв Евгений Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Евдокия Петровна

Смерть
25.05.1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close