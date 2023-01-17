Пономарёв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1895
Дата смерти25.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Рождение ребёнка
15.09.1926
Мать ребёнка: Пономарёва Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1931
Сын: Пономарёв Евгений Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1960