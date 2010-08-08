Завитаева (Круглова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1928
Дата смерти08.08.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928
Отец: Круглов Иван
Рождение ребёнка
1949
Сын: Завитаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1952
Сын: Завитаев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.2010