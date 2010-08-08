Завитаева (Круглова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завитаева (Круглова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.03.1928

Дата смерти

08.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928

Отец: Круглов Иван

Мать: Круглова Пелагея Ильинична

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Завитаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1952

Сын: Завитаев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завитаев Николай Александрович

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завитаев Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.08.2010
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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