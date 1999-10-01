Сарымсаков Ширьяздан Мухаметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарымсаков Ширьяздан Мухаметзянович

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Место рождения

Атбасар, Казахстан

Дата рождения

29.04.1911

Дата смерти

01.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Атбасар, Казахстан
Место жительства
С 1936 по 1999
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1936
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1999
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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