Сарымсаков Ширьяздан Мухаметзянович
Место рожденияАтбасар, Казахстан
Дата рождения29.04.1911
Дата смерти01.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Атбасар, Казахстан
Место жительства
С 1936 по 1999
Место жительства
По 1936
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1999