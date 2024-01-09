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Хлыстова Прасковья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хлыстов Лука Лукич

Мать: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
20.04.1922

Сын: Кулинкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Кулинкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
22.09.1931

Дочь: Баринова (Кулинкина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1935

Дочь: Демидова (Кулинкина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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