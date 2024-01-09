Хлыстова Прасковья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Хлыстов Лука Лукич
Мать: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
20.04.1922
Сын: Кулинкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Кулинкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
22.09.1931
Дочь: Баринова (Кулинкина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1935
Дочь: Демидова (Кулинкина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кулинкин Александр Семенович
Смерть
Неизвестно