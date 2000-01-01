Чередова Федосья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Федосья Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередов Дорофей Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередов Егор Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Ефремович

Смерть
Неизвестно
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