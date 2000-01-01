Параска Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Палагея Данилова
Отец ребёнка: Данила Игнатов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Матвей Данилова
Отец ребёнка: Данила Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Игнатов
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно