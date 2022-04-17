Соломенников Трафим Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1932
Дата смерти17.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1974
Дочь: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1981
Сын: Соломенников Алексей Трафимович
Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2022