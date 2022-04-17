Соломенников Трафим Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломенников Трафим Самойлович

Соломенников Трафим Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1932

Дата смерти

17.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1974

Дочь: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
02.09.1981

Сын: Соломенников Алексей Трафимович

Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Смерть
17.04.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close