Сумкин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумкин Андрей Филиппович
Мать: Наталия
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сумкина Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сумкина Феодосия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно