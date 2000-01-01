Сумкин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумкин Андрей Филиппович

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сумкина Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сумкина Феодосия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Феодосия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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