Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кузьма Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Петров
Смерть
Неизвестно