Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петров

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Петров

Смерть
Неизвестно
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