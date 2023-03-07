Ефремов Феофан Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Феофан Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ефремов Маркел Феофанов

Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ефремов Иван Феофанов

Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ксения Феофанова

Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Параскева Феофанова

Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Елена Феофанова

Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Анисья Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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