Ефремов Феофан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ксения Феофанова
Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Параскева Феофанова
Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Елена Феофанова
Мать ребёнка: Ефремова Анисья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816