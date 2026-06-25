Гаман Акулина
женский, родилась Вычислено 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Гаман Ефим ЕгоровичВычислено 1825 г.р.
Дети
Гаман Павел ЕфимовичВычислено 1857 г.р.
Гаман Федор ЕфимовичВычислено 1864 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Гаман Павел Ефимович
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Гаман Федор Ефимович
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Гаман Гурий Ефимович
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Гаман Евдокий Ефимович
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Гаман Анна Ефимович
Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович
Смерть
Неизвестно