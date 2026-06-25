Гаман Акулина Вычислено 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Гаман Акулина

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась Вычислено 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Гаман Ефим ЕгоровичВычислено 1825 г.р.
Дети
Гаман Павел ЕфимовичВычислено 1857 г.р.
Гаман Федор ЕфимовичВычислено 1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаман Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Гаман Павел Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Вычислено по возрасту в записи о браке (26 лет)

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Гаман Федор Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Гаман Гурий Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Гаман Евдокий Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Гаман Василий Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Гаман Анна Ефимович

Отец ребёнка: Гаман Ефим Егорович

Смерть
Неизвестно

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