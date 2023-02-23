Пронин Федор
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Любомудрова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бастрыкина Александра (Федоровна)
Мать ребёнка: не указана
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно