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Пронин Федор

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Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Любомудрова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастрыкина Александра (Федоровна)

Мать ребёнка: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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