Кавелина Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1885 ст.
Муж: Бобров Яков Семёнов
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Тырова Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Бобров Яков Семёнов
нет данных
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Дочь: Боброва Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бобров Яков Семёнов
Смерть
Неизвестно