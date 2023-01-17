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Кавелина Екатерина Николаевна

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Место рождения

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.04.1885 ст.

Муж: Бобров Яков Семёнов

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Тырова Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Бобров Яков Семёнов

нет данных
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Дочь: Боброва Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бобров Яков Семёнов

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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