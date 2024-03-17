Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Астафьев Михаил Прокофьев
Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Астафьев Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев
Смерть
Неизвестно