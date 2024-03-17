Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Астафьев Михаил Прокофьев

Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1852

Муж: Астафьев Прокофий Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Астафьев Семен Прокофьев

Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Астафьев Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Астафьев Прокофий Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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