Панова Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1905
Дата смерти03.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1940
Место жительства
С 1940 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
03.03.1973