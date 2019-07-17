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Копчинская (Селезнева) Светлана Николаевна
Копчинская (Селезнева) Светлана Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Женский
Отец
Селезнев Николай Александрович
1949 г.р.
Мать
Селезнева (Челышева) Валентина Митрофановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Селезнев Николай Александрович
Мать:
Селезнева Валентина Митрофановна
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