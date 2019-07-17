Копчинская (Селезнева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копчинская (Селезнева) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Селезнев Николай Александрович

Мать: Селезнева Валентина Митрофановна

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