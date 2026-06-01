Квашнин-Самарин НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ
мужской, родился 1680
умер 1732
ОтецКвашнин-Самарин ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1640 г.р.
Дети
Квашнин-Самарин АНДРЕЙ НИКИТИЧ1718 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Квашнин-Самарин ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: (Квашнина-Самарина) ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Квашнин-Самарин АНДРЕЙ НИКИТИЧ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1732