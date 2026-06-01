Квашнин-Самарин НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Квашнин-Самарин НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1680

умер 1732

Отец
Квашнин-Самарин ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1640 г.р.
Дети
(Квашнина-Самарина) ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА1717 г.р.
Квашнин-Самарин АНДРЕЙ НИКИТИЧ1718 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Квашнин-Самарин ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: (Квашнина-Самарина) ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Квашнин-Самарин АНДРЕЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1732

Мы используем куки для улучшения работы сайта.