(Теплякова) Анна Алексеева 25.01.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Теплякова) Анна Алексеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 25.01.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Теплякова (Дерябина) Ольга Ефимова1825 ст. г.р.
Отец
Харитонов-Тепляков Алексей Семёнов1822 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1848 ст.

Отец: Харитонов-Тепляков Алексей Семёнов

Мать: Теплякова (Дерябина) Ольга Ефимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
29.01.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники дворовый оного же пом. Василий Степанов Исаев и кр. ж. Ольга Васильева

Смерть
Неизвестно

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