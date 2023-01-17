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Сумпаков Василий Косьмин

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Мать: Сумпакова Домна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Между 1842 и 1848

Жена: Сумпакова Евдокия Матвеева

ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сумпаков Максим Васильевич

Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
21.11.1851

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
14.08.1854

Сын: Сумпаков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Сумпаков Полуэкт Васильев

Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева

Смерть
После 1887
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