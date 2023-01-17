Сумпаков Василий Косьмин
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Мать: Сумпакова Домна
Бракосочетание
Между 1842 и 1848
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сумпаков Максим Васильевич
Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
21.11.1851
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
14.08.1854
Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Сумпаков Полуэкт Васильев
Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сумпакова Евдокия Матвеева
Смерть
После 1887