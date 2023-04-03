Глухова (Новокрещенова) Пелагея (4 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Новокрещенова) Пелагея (4 жена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Глухов Иван Федорович

Отец ребёнка: Глухов федор Петрович

Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Глухов Николай Федорович

Отец ребёнка: Глухов федор Петрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Безруков Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Глухов федор Петрович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Глухов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Глухов федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов федор Петрович

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