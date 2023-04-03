Глухова (Новокрещенова) Пелагея (4 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Глухов федор Петрович
Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Глухов федор Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Безруков Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Глухов федор Петрович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Глухов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Глухов федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно