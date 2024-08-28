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Бухнер Арно Адольфоич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929

Отец: Бухнер Адольф Иоганнесович

Мать: Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1955

Дочь: Иванова (Куфельд) (Бухнер) Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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