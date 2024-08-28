Бухнер Арно Адольфоич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1955
Дочь: Иванова (Куфельд) (Бухнер) Евгения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000