Жилина Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Евдокия Макаровна

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пётр Миронович Жилин

Отец ребёнка: не указан

Курская губерния, Тимский уезд
Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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