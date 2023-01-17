Жилина Евдокия Макаровна
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пётр Миронович Жилин
Отец ребёнка: не указан
Курская губерния, Тимский уезд
Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область